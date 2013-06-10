Украинский авторынок рухнул после введения спецпошлин

После апрельского всплеска спроса в связи с введением спецпошлин, по итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Украине упали на 26,6% до 15091 единицы. Как отмечают в Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в ожидании увеличения цен на самый массовый сегмент рынка – новые автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,0 до 2,2 л, связанным с введением временных специальных пошлин, пик спроса пришелся на апрель, когда всеми операторами рынка было продано более 26 тысяч новых машин. Результатом апрельского ажиотажа стало ожидаемое увеличение сезонного проседания рынка в мае. Так, если апрельский результат был лучшим за весь посткризисный период, то майские показатели – худшие за последние три года. В результате резкого майского снижения рынка изменилась его структура – доля импортных автомобилей упала на 9% и составила 79%. По итогам пяти месяцев 2013 года на украинском рынке реализовано 89351 машин – на 1,1% меньше, чем годом ранее.

По данным «Укравтопрома», на первое место с восьмого в апреле поднялся местный бренд ZAZ, чья реализация увеличилась на 4,7% до 1762 автомобилей. Таким образом, Hyundai утратил лидерство и опустился на второе место с показателем 1427 проданных машин (-25,4%). Третью строчку занимает Toyota, продажи которой снизились на 14,8% до 1213 единиц. Четвертый результат показал Volkswagen – 1024 проданных машин (-34,1%). Замыкает «пятерку» лидеров Geely – дилеры китайской марки реализовали 989 автомобилей (+16,8%). Добавим также, что российский АВТОВАЗ по итогам мая занял лишь десятое место – продажи автомобилей Lada упали на 68,3% и составили 558 штук.