В Самарской области поддержат производителей автокомпонентов

6 июня в Самаре на территории губернского бизнес-инкубатора состоялся круглый стол по теме: «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере автокомпонентной отрасли Самарской области».

В этом мероприятии приняли участие как сами производители автокомпонентов и запасных частей, так и представители профильных министерств областного правительства. В качестве приглашенных гостей были и специалисты заинтересованных сторон, в частности, «Гарантийного фонда поддержки предпринимательства», «Центра инновационного развития и кластерных инициатив», «Регионального центра развития предпринимательства», которые в своих презентациях рассказали о всевозможных услугах, которые могут получить предприятия автокомпонентной отрасли в рамках федеральных или губернских отраслевых программ. Также со своими докладами выступили руководители департаментов министерства промышленности и технологий и министерства экономического развития, инвестиций и торговли. Они ознакомили всех присутствующих с теми формами государственной поддержки, которая может быть оказана субъектам малого и среднего предпринимательства для предприятий автокомпонентной отрасли Самарской области. Кроме того, они заверили, что власти губернии готовы оказывать необходимую помощь производителям автокомпонентов и запасных частей, но при этом последние должны более активно заявлять о тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в своей деятельности. Поэтому участники мероприятия выразили надежду, что подобные встречи в будущем станут своего рода коммуникационной площадкой, которая позволит улучшить обратную связь между производителями автокомпонентов и профильными министерствами.