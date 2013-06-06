Ford Mondeo юбилейной серии доступен к заказу в России

Российские дилеры Ford начинают прием заказов специальную юбилейную серию Mondeo –«Anniversary 20», созданную в честь 20-летия этой модели. Новая серия будет производиться на заводе Ford Sollers во Всеволожске.

Ford Mondeo юбилейной серии «Anniversary 20» будет доступен в кузове седан с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем EcoBoost мощностью 200 л.с. или 240 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой инновационной автоматической трансмиссией PowerShift с двумя сцеплениями, а также с 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. и 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 140 л.с., с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Оснащение юбилейной серии «Anniversary 20» включает премиальную кожаную обивку салона, навигационную систему, биксеноновые фары, систему бесключевого доступа KeylessEntry с кнопкой запуска двигателя FordPower, сиденье водителя и пассажира с электрорегулировками в 8-ми положениях, сиденье водителя и боковые зеркала с «памятью», электроподогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений, затемненные передние фары. Крышку багажника Mondeo «Anniversary 20» украсит специально разработанная юбилейная эмблема.

Кроме того, Ford Mondeo серии Titanium получил датчики парковки и круиз-контроль в качестве стандартного оборудования.

С момента появления модели Ford Mondeo в 1993 году на европейском рынке было продано более 4,2 млн. автомобилей Mondeo четырех поколений. В России производство Ford Mondeo в кузове седан стартовало на заводе Ford во Всеволожске в марте 2009 года. На сегодняшний день Ford Mondeo продается в России в трех типах кузова (седан, хэтчбек, универсал) и пяти комплектациях (Ambiente, Trend, Titanium, Sport, «Anniversary 20»), с широким выбором бензиновых и дизельных двигателей, с механической и автоматической коробками передач. Ford Mondeo является одним из лидеров продаж в своем классе на российском рынке. Всего в России на сегодняшний день продано около 100 тысяч автомобилей Ford Mondeo.

В честь 20-летия бренда Ford Mondeo действует специальное предложение: с 1 по 30 июня приобрести Ford Mondeo можно с экономией до 190 тысяч рублей, включая особые условия покупки по программе «Бонус за Trade-in».