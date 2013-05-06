Тайваньский Luxgen готовится к выходу на российский рынок

Тайваньский автопроизводитель Luxgen Motor в августе текущего года планирует запустить на российский рынок свою первую модель. «Пробным шаром» для компании станет кроссовер Luxgen7, представленный в прошлом году на Московском автосалоне. «Эта машина начнет продаваться в России в августе 2013 года».

Как сообщил менеджер Luxgen Motor по экспорту Чао Уин, базовая версия автомобиля будет стоить около 1 млн. рублей, топовый вариант обойдется примерно в 1,5 млн. рублей. Крупноразмерный кроссовер Luxgen7 оснащается 2,2-литровым бензиновым двигателем MEFI TURBO мощностью 175 л.с., 5-ступенчатой адаптивной автоматической коробкой передач и системой полного привода, пишет издание «АвтоСреда».

В 2014 году компания также планирует продавать в России свой седан Luxgen5. Покупателям предложат модель с мотором объемом 1,8 или 2,0 л и 6-ступенчатым «автоматом».



