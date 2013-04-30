GM-АВТОВАЗ с 1 мая повышает цены на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ с 1 мая 2013 года повышает розничные цены на автомобили Chevrolet Niva, которые подорожают на 2000 рублей. Повышение цен на СП объясняют удорожанием комплектующих изделий и внешних услуг. Отметим, что это уже второе повышение цен на Chevrolet Niva в этом году – в прошлый раз прайс-лист на эту модель был обновлен с 1 января 2013 года.

Как сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ, с 1 мая стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 449 тысяч рублей, LC – 478 тысяч рублей, LE – 507 тысяч рублей, GLS – 520 тысяч рублей, GLC — 547 тысяч рублей.

Между тем, вчера GM-АВТОВАЗ приостановил производство внедорожников Chevrolet Niva до 12 мая включительно. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП, в целях оптимизации баланса между спросом и предложением на автомобили Chevrolet Niva руководством GM-АВТОВАЗ было принято решение о временной остановке конвейера 29 и 30 апреля 2013 года. Компенсация за время простоя для работников будет производиться в соответствии с Трудовым Кодексом РФ в размере двух третей от средней заработной платы. Кроме того, в период с 6 по 8 мая 2013 года в соответствии с производственным календарем GM-АВТОВАЗ производственному персоналу компании будет предоставлен плановый оплачиваемый отпуск. Начиная с 13 мая, завод будет работать в двухсменном режиме 5 дней в неделю по 8 часов в смену. В дальнейшем план производства будет корректироваться в зависимости от ситуации на автомобильном рынке, отметили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.

Изначально GM-АВТОВАЗ планировал выпустить в 2013 году 62500 автомобилей – на 0,8% меньше, чем годом ранее (62981 шт.). По расчетам на сегодняшний день, план производства GM-АВТОВАЗ на 2013 год претерпит незначительные изменения, заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП.

По итогам I квартала 2013 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 14694 автомобиля – на 2,5% меньше, чем годом ранее (15067 шт.). Согласно данным АЕБ, продажи Chevrolet Niva на российском рынке в январе-марте снизились на 14% и составили 12024 машины. Кроме того, GM-АВТОВАЗ поставил на экспорт в страны ближнего зарубежья 784 внедорожника Chevrolet Niva (+30,2%).



