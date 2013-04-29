Nissan отзывает более 120 тысяч автомобилей Altima | АВТОСТАТ

Nissan отзывает более 120 тысяч автомобилей Altima

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Японский автопроизводитель Nissan отзывает с североамериканского рынка 123,3 тысяч автомобилей Altima из-за проблем, которые могут возникнуть с датчиками давления в шинах при установке запасного колеса.

В экспертном докладе указано, что сбой в работе датчика может провоцировать чрезмерное увеличение или уменьшение давления в случае использования запасного колеса, что в свою очередь приводит к разбалансировке транспортного средства и может вызвать аварию. Вместе с тем информации об инцидентах в компанию пока не поступало, сообщает «РБК».

Под действие программы попадают все автомобили Altima, которые были выпущены с 21 по 26 марта этого года на заводе в американском штате Миссисипи. При этом Nissan подчеркивает, что дефект объясняется проблемами с оборудованием на одном конкретном заводе,  и неполадки уже устранены.

Теги: сшаотзывnissan

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