Седан Volkswagen Jetta получил новую доступную комплектацию

Компания Volkswagen объявила цены новой комплектации седана Jetta, которая теперь стала доступной. Автомобиль версии Conceptline с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит 648 тысяч рублей. Аналогичный вариант «Джетты» с 6-диапазонной автоматической трансмиссией обойдется в 696 тысяч рублей. По предварительным данным, продажи новой комплектации Volkswagen Jetta стартуют в мае текущего года, сообщает издание «АвтоСреда».

Седан Volkswagen Jetta версии Conceptline оснащается полуавтоматическим кондиционером Climatic, передними и задними электростеклоподъемниками, наружными зеркалами с электрорегулировкой и электрообогревом, электромеханическим усилителем руля с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, многофункциональным дисплеем на панели приборов с дорожным компьютером.

За безопасность автомобиля отвечают ABS с усилителем экстренного торможения, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров, автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении и электронный иммобилайзер.

До этого самой доступной модификацией Volkswagen Jetta в России была Trendline стоимостью от 702 тысяч рублей. За эти деньги седан предлагается со 105-сильным мотором и механической коробкой. От версии Conceptline его отличают наличие боковых подушек и шторок безопасности, а также MP3-аудиосистема с CD-проигрывателем.



