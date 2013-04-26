SEAT в течение 3 лет может начать производство в России

Компания SEAT рассчитывает начать производство своих автомобилей в России в течение ближайших трех лет, заявил глава российского представительства марки Роман Кузьмин.

«У нас уже есть достаточно широкая сеть, способная пропустить через себя автомобили, которые сходят с конвейера, и есть производственные мощности. Я говорю о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сейчас уже локализованы такие бренды, как Volkswagen и Skoda. Объявлено о локализации Audi. Следующими будем мы. Это произойдет уже в обозримом будущем – мы думаем, что в течение ближайших трех лет. Если рынок будет развиваться такими же темпами, как сейчас. Основной упор мы будем делать на седан SEAT Toledo, а, как известно, автомобили именно с этим типом кузова пользуются в России особой популярностью. А если говорить о более далеком будущем, то мы планируем вывести на рынок еще и кроссовер, который тоже может получить российскую прописку», – рассказал Р.Кузьмин в интервью организаторам конкурса «Автомобиль года».

По итогам I квартала продажи SEAT в России выросли почти в 3,5 раза и составили 860 машин. Российским бестселлером SEAT является Leon – на этой модели остановили свой выбор 569 российских покупателей.

В настоящее время компания SEAT представляет на российском рынке три модели: Ibiza (в трех модификациях – спорт-купе, универсал, пятидверный хэтчбэк), хэтчбек Leon и вседорожник Altea Freetrack. С 2012 года на российском рынке компания SEAT входит в состав «Фольксваген Груп Рус» (подразделение SEAT Россия). На март 2013 года марка представлена 25 дилерами по всей стране.



