Toyota остается крупнейшим автопроизводителем в мире

По итогам I квартала нынешнего года Toyota остается ведущим автопроизводителем в мире, опережая General Motors и Volkswagen.

Как пишет «Газета.Ru», японский автопроизводитель с января по март реализовал 2,43 млн. машин. Тогда как концерн General Motors продал 2,36 млн. автомобилей, а Volkswagen – 2,27 млн. машин. По сравнению с показателями годичной давности, уровень продаж Toyota снизился на 2,2%. Реализация у его конкурентов, напротив, повысилась: на 3,6% у американской компании и на 5,1% – у немецкой. Как отмечается, по сравнению с прошлогодними данными в первом квартале 2013-го заметно снизились продажи Toyota в Японии и Китае – на 15% и 13% соответственно.

В 2012 году японский автогигант реализовал 9,7 млн. автомобилей и грузовиков во всем мире против 9,29 млн. машин General Motors и 9,1 млн. автомобилей Volkswagen. Титул лидера мирового автопрома компания Toyota вернула себе год назад, когда экономика Японии пришла в себя после цунами и землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году. До этого ведущим автопроизводителем являлся концерн General Motors.



