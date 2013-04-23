СП Sollers и Mazda перешло на работу в три смены

Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» перешел на работу в три смены вместо двух в связи с расширением производства. Напомним, японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. и российская компания Sollers в начале сентября 2012 года официально открыли совместное предприятие во Владивостоке, а в октябре на нем стартовало серийное производство кроссовера Mazda CX-5. Ранее в этом месяце на дальневосточном конвейере появилась вторая модель – новый седан Mazda6.

Сегодня же предприятие отгрузило в дилерскую сеть первую партию седанов Mazda 6, собранных во Владивостоке. Первые девять седанов направлены в Новосибирск, еще 39 – в Москву, сообщает газета «Ведомости».

На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тысяч автомобилей в год, при этом проектная мощность составляет 100 тысяч машин. Объем инвестиций в СП «Mazda Sollers», в котором партнеры имеют равные доли, составляют около 10 млрд. рублей. Персонал предприятия насчитывает порядка 3 тысяч сотрудников.



