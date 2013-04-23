ZAZ Chance c «автоматом» доступен по скидке

Компания «ЗАЗАВТОРУС» запускает скидочную акцию на модель ZAZ Chance c АКПП. Теперь этот автомобиль в комплектации с автоматической коробкой передач предлагается со скидкой в 59100 рублей и его стоимость составляет 349900 рублей. Количество акционных автомобилей ограничено.

Автомобиль ZAZ Chance комплектуется двигателями 1.3 и 1.5 литра в компоновке с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 1.4 литра с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель в комплектации с 1.4-литровым двигателем с автоматической коробкой передач стоимостью 349900 рублей оснащается кондиционером, гидроусилителем рулевого управления, складывающимися наружными зеркалами заднего вида с подогревом, складным задним сиденьем 60/40. Доплатив 10000 рублей за комплектацию SX, клиент получает возможность приобрести автомобиль, оборудованный центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей, передними сидениями с подогревом, подушкой безопасности со стороны водителя и противотуманными фарами.



