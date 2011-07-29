Объявлены российские цены на новые BMW 1-Series и M5

Компания BMW опубликовала российские цены на хэтчбек 1-Series и седан M5 нового поколения. «Копейка» появится в салонах официальных дилеров в сентябре, а самая мощная «пятерка» – в декабре.

Как сообщает Motor.Ru, хэтчбек BMW 1-Series будет предлагаться в трех модификациях – 116i, 118i и 120d. Первые две из них оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми турбомоторами с непосредственным впрыском топлива, развивающими 136 и 170 л.с. соответственно. Базовый вариант позволит «копейке» ускоряться с нуля до ста километров в час за 8,5 секунды, а для разгона до этой же отметки более мощной версии потребуется 7,4 секунды. Стоимость BMW 116i составит 875 тысяч рублей, а 118i обойдется покупателям в 995 тысяч рублей.

Дизельный вариант 120d получит двухлитровый двигатель мощностью 184 л.с. (380 Нм), с которым автомобиль сможет разгоняться до «сотни» за 7,2 секунды. Цены на такую версию начинаются от 1 млн. 120 тыс. рублей (такой же хэтчбек в более богатых комплектациях Urban и Sport будет стоить 1 млн. 195 тыс. рублей).

Седан BMW M5, оснащенный 560-сильным 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем с непосредственным впрыском топлива и двумя турбинами, будет стоить на российском рынке 4,5 млн. рублей. До «сотни» такая машина может ускоряться за 4,4 секунды, а до 200 км/ч – за 13 секунд. Максимальная скорость BMW M5 составляет 250 км/ч.