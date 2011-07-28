Porsche в течение 7 лет намерен вдвое увеличить объемы продаж

Немецкий производитель спорткаров и люксовых внедорожников Porsche, согласно планам топ-менеджмента, намерен к 2018 году увеличить объемы продаж вдвое – до 200 тысяч машин, заявил глава Porsche Маттиас Мюллер. В 2010 году было выпущено почти 100 тысяч автомобилей Porsche. По его словам, Porsche может увеличить число моделей – с нынешних четырех до семи. И первой новинкой должен стать компактный кроссовер Cajun.

В настоящее время у компании Porsche – четыре модели, пишет агентство «Финмаркет». Самый «доступный» модельный ряд объединяет две модели – родстер Boxster и созданное на той же платформе купе Сaymann. На ступеньку выше в ряду спорткаров находится знаменитая модель Porsche 911, которая существенно дороже своих «младших братьев». Тем не менее, по объемам продаж 911-я существенно опережает модельный ряд Boxster/Caymann. За первые шесть месяцев было продано 11210 Porsche 911 и 6941 Boxster/Caymann.

Две самые популярные модели – Cayenne и Panamera – появились в модельной линейке Porsche недавно. Самой «массовой» стал люксовый внедорожник Cayenne. За первые шесть месяцев 2011 года было продано свыше 30 тысяч машин. В России, как и по всему миру, это самая популярная модель Porsche. Panamera и Cayenne выпускается на заводе Porsche в Лейпциге.

Как пообещал М.Мюллер, модельную линейку Porsche дополнит компактный кроссовер Cajun, эта машина появится на рынке в 2013 году. По его прогнозам, в год Porsche сможет продавать до 50 тысяч автомобилей Cajun. М.Мюллер не считает, что появление этой модели размоет имидж Porsche как производителя спорткаров. «И Cayenne, и Panamera – это спортивные автомобили в своем сегменте», - отмечает глава компании.

В ряду спорткаров Porsche может появиться и более доступная модель, чем Boxster. Ее рабочее название – 551 Spyder. Правда, решение по этому поводу еще не принято. Кроме того, М.Мюллер не исключает возможности разработки уменьшенной копии Panamera. Возможно, что эта модель – если она появится на рынке – будет называться Pajun. Обсуждается и идея создания более дорогого, чем Porsche 911, спорткара, который мог бы стать конкурентом автомобилям Ferrari. Это может быть модель стоимостью около 400 тысяч евро, сказал М.Мюллер.

М.Мюллер обещает увеличить число сотрудников в полтора раза. Рентабельность продаж, согласно планам руководства Porsche, должна достигать 15%. Автомобили Porsche выпускаются только в Германии – на заводах в Штутгарте и Лейпциге. Но глава компании Porsche ранее не исключал идею открытия производства за рубежом. Речь идет о США или Китае.