 АВТОСТАТ | Daimler в I полугодии увеличил чистый убыток от участия в КАМАЗе в 2,5 раза

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Daimler в I полугодии увеличил чистый убыток от участия в КАМАЗе в 2,5 раза

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Немецкий автоконцерн Daimler AG получил от участия в КАМАЗе по итогам работы в январе-июне 2011 года 5 млн. евро убытка, за II квартал - 4 млн. евро.
Как говорится в материалах концерна, за первое полугодие 2010 года российская компания принесла Daimler 2 млн. евро чистого убытка. Таким образом, чистый убыток Daimler от КАМАЗа увеличился в 2,5 раза. Инвестиции германского концерна в КАМАЗ и СП с ним за 6 месяцев достигли 174 млн. евро, сообщает агентство «Финмаркет».
Общая выручка Daimler AG по итогам II квартала 2011 года выросла на 5% до 26,338 млрд. евро, в том числе выручка от подразделения Mercedes-Benz Cars – на 4% до 14,647 млрд. евро, чистая прибыль Daimler AG в апреле-июне 2011 года – на 30%, до 1,704 млрд. евро с 1,312 млрд. евро годом ранее. Показатель EBIT – на 23% до 2,581 млрд. евро.
В июне 2010 года ЕБРР и Daimler закрыли сделку по приобретению 5% акций КАМАЗа у «Тройки Диалог». По итогам сделки Daimler владеет 11% акций КАМАЗа, ЕБРР – 4%. В России в настоящее время также работают СП – Mercedes-Benz Trucks Vostok и Fuso Kamaz Trucks Rus. Также стороны договорились о создании СП по мостам. Кроме того, в конце 2010 года Daimler AG достиг взаимопонимания с «Группой ГАЗ» по сборке коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter в Нижнем Новгороде.

Теги: финансовая отчетность daimler камаз

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