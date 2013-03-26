Skoda к 2015 году полностью обновит модельный ряд

Чешский автопроизводитель Skoda к 2015 году намерен обновить весь модельный ряд. При этом компания ориентирована, прежде всего, на рынки Азии и Восточной Европы, а также на ключевые европейские рынки. Доля рынка в Западной Европе, к примеру, должна вырасти в среднесрочной перспективе с 3% до 4%, а в Европе в целом – с 4% до 5% и более.

В 2013 году ожидается самое масштабное расширение модельного ряда за всю историю марки Skoda: первая часть года будет отмечена подготовкой производственных мощностей и ростом объема выпускаемой продукции. В первые два месяца этого года Skoda поставила 136600 автомобилей в мире (-7,4%). Негативное влияние на продажи оказала сложная ситуация на некоторых европейских рынках.

«Благодаря нашему молодому модельному ряду, а также запуску производства нового поколения нашего бестселлера Octavia и обширным планам по расширению присутствия на международном рынке, мы хорошо подготовлены к различным вызовам. Расширение модельного ряда происходит в самый подходящий момент», – заявил гендиректор Skoda Винфрид Фаланд.

В 2013 году чешский автопроизводитель представит на рынке восемь абсолютно новых или обновленных моделей. Первым событием стала презентация в начале года нового поколения Skoda Octavia, которая была представлена на международном Женевском автосалоне в кузове лифтбэк и универсал. В ближайшие месяцы компания представит версии Octavia Combi 4x4, Octavia RS и Octavia CNG, работающую на природном газе. Запуск производства новой Octavia состоялся на заводе компании в чешском городе Млада-Болеслав. Производство новой Octavia начнется в России в середине года, а в конце весны 2014 года – в Китае.

В начале марта этого года также стартовало серийное производство Skoda Rapid в Украине для местного рынка. Запуск производства этого автомобиля в текущем году состоится и в Китае. В 2014 году Rapid будет представлен на российском рынке.