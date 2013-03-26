АВТОВАЗ повысил минимальные цены на Lada Granta, Largus и 4×4

АВТОВАЗ с 25 марта увеличил рекомендуемые розничные цены на часть комплектаций Lada трех семейств: Granta, Largus и 4×4. Цена лидирующей по продажам в России Lada Granta в комплектации «стандарт», к примеру, подорожала на 3,7% до 279 тысяч рублей, Lada Largus в той же комплектации – на 2,5% до 369 тысяч рублей. Около двух месяцев назад, с 28 января, АВТОВАЗ увеличил минимальные рекомендуемые розничные цены на все автомобили в среднем на 3%.

«Повышением цен на модельный ряд Lada назвать сегодняшнюю корректировку нельзя, так как изменения произошли только по 49 комплектациям из 150, которые АВТОВАЗ сегодня предлагает покупателям», – заявил газете «Ведомости» директор по внешним связям АВТОВАЗа Игорь Буренков. По его словам, подорожали «только те комплектации, у которых была минимальная рентабельность в связи с ростом затрат». Например, по Granta завод скорректировал цены на четыре комплектации из 21, подчеркивает он. Какая рентабельность была у подорожавших комплектаций и как выросли затраты, И.Буренков не раскрыл. Но получается, с начала года Granta в минимальной комплектации, например, подорожала на 6,9%.

В феврале 2013 года президент АВТОВАЗа Игорь Комаров в онлайн-интервью «АиФ» заметил: «Будем стараться так, чтобы цены на автомобили росли гораздо ниже инфляции» (по оценке АВТОВАЗа, она составит 6%).

В прошлом году при инфляции в 6,6% удорожание Lada составило 6%. Повышение проводилось трижды: в январе, марте и июле. Но в 2012 году наблюдался рост рынка, а в 2013 году он скорее всего останется на уровне прошлого года, отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. По его словам, АВТОВАЗ работает в бюджетном сегменте рынка, чувствительном к изменению цен, поэтому после каждого подорожания Lada, как правило, временно снижаются продажи. Видимо, АВТОВАЗ надеется, что негативный эффект компенсируют сезонное повышение спроса на рынке в марте – апреле и скорое начало производства Kalina нового поколения (продажи начнутся летом), добавляет эксперт. Кроме того, повышение цен может быть использовано заводом и для проведения скидочных акций.

В 2012 году продажи Lada в России снизились на 7% до 537625 штук – в компании это объясняли обновлением модельного ряда, прекращением госпрограммы утилизации. В 2013 году АВТОВАЗ надеется сохранить продажи на уровне прошлого года, а по оптимистичному прогнозу – увеличить на 5%.

В 2013 году рекомендуемые цены повышали и конкуренты АВТОВАЗа. Например, часть моделей Hyundai подорожала «в связи с изменением комплектации автомобилей».



