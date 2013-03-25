Рабочие румынского завода Dacia объявили забастовку | АВТОСТАТ

Рабочие румынского завода Dacia объявили забастовку

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Работники завода Dacia, расположенного в румынском городе Миовени, начали забастовку из-за споров с руководством относительно оплаты труда. Правление предприятия отклонило требование рабочих повысить зарплату на 25%.

Как пишет CARscope.ru, средний размер зарплаты рабочих завода до вычета налогов составляет 3700 леев (около 1100 долларов), в то время как в среднем по стране она почти вдвое меньше – 2100 леев. На предприятии сообщили, что руководство ведет переговоры с рабочими по поводу коллективного соглашения. Пока неизвестно, как забастовка отразится на объемах производства.

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault по итогам 2012 года реализовала около 360 тысяч автомобилей по всему миру –  на 4,8% больше, чем в 2011 году. Около 90% машин были проданы за пределами Румынии.

Теги: dacia

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