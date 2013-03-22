Конкурс по «Кортежу» может выиграть «Маруся»

Компания «Маруся моторс» пока не получила контракт на проект «Кортеж», но имеет большой шанс выиграть конкурс, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. В рамках программы «Кортеж» планируется организовать полноценную разработку и производство семейства автомобилей представительского класса – лимузина, седана, купе, внедорожника и минивэна, построенных на единой модульной платформе, пишет газета «Известия».

Как следует из письма замглавы Минпромторга Алексея Рахманова в аппарат правительства (есть в распоряжении «Известий»), проект будет реализован совместно с ведущими мировыми системными производителями автокомпонентов. Они помогут разработать семейство двигателей мощностью 250-450 л.с., соответствующих экологическому классу «Евро-6», оригинальную автоматическую трансмиссию и электронные блоки управления, а также систему полного привода и силовые модули кузова. Совместная работа над проектом, по мнению Минпромторга, позволит российским компаниям приобрести и развить компетенции передового уровня для повышения конкурентоспособности российской автомобильной промышленности. Существуют планы по поставке российских автомобилей не только на внутренний, но и на мировой рынок.

Согласно предложениям «Маруси Моторс», в рамках проекта будет создан Научно-производственный центр автомобилестроительных компетенций, а также седаны, внедорожники и микроавтобусы для первых лиц власти. Под брендом «Маруся» будет организовано производство 2,5 тысячи седанов, 3,5 тысячи внедорожников и 1,5 тысячи микроавтобусов. Седан обойдется заказчикам в 7,4 млн. рублей, внедорожник будет стоить около 4 млн. рублей, микроавтобус – порядка 2 млн. рублей. Планируемый объем финансирования проекта до 2018 года составит 18,4 млрд. рублей: 12,4 млрд. будет выделено из федерального бюджета, 6 млрд. рублей – из внебюджетных источников (средства компаний).

Напомним, что вторым претендентом, предложения которого рассматривал Минпромторг, была «Группа ГАЗ, предложившая выпускать автомобили для проекта «Кортеж» на иностранных шасси, в частности на платформе Mercedes Benz S 600 W221 Pullman Guard. Проект ГАЗа предусматривал первоначальные инвестиции в размере 1,1 млрд. рублей. Из письма Минпромторга следует, что предложения ГАЗа не учтены. При этом ГАЗ все же может рассчитывать на бюджетные деньги, выделенные на «Кортеж», – планируется, что компания Николая Фоменко будет собирать свои автомобили на площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.



