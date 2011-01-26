Минпромторг: с 2016 года пошлины на иномарки в России будут ниже, чем в Европе

Государство не планирует повышать пошлины ни на легковые, ни на грузовые автомобили, и в дальнейшем будет их только снижать в рамках, предусмотренных стратегией развития автопрома и обязательствами России по вступлению в ВТО. Об этом в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев.

«Мы считаем, что в период не позднее 2016 года мы живем на среднеевропейском уровне по уровням пошлин, – отметил А.Дементьев. – Даже сегодня, например, по грузовым автомобилям европейский уровень защиты – это 22%. По нашим обязательствам, взятым на себя для вступления в ВТО, мы должны будем иметь уровень защиты в два раза ниже, чем европейцы по отношению к нам».



По словам замминистра, на сегодняшний день в России действительно достаточно высокие пошлины. При этом он напомнил, что не было ни одного прецедента в мире, когда страна, создающая свой автопром, не имела бы достаточно высоких пошлин. «У нас достаточно высокие пошлины, но они позволяют в лучшем случае иметь возможность для развития собственного производства, – сказал А.Дементьев. – К сожалению, в экономике не бывает чудес, и у тех партнеров, которых мы привлекаем для совместной работы на территории РФ, выбор крайне простой: им должно быть экономически выгоднее производить на территории РФ, нежели завозить. Нам нужен период времени, в течение которого эти проекты выйдут на экономически обоснованный объем и будут самодостаточны и прибыльны. Если мы хотим действительно иметь развитый автопром, нам придется какое-то время жить, как и всем остальным, с высокими пошлинами. Это неприятно с точки зрения потребителя, но это необходимые меры для развития производства у себя. Ни у кого по-другому не получалось».