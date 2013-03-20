Honda запускает программы Finance и Insurance

Компания Honda Motor Rus совместно с банками-партнерами запускает программы Finance и Insurance, которые позволят приобрести и застраховать автомобили всего модельного ряда Honda на привлекательных условиях.

Программа Finance позволяет в зависимости от предпочтений и возможностей клиента в кратчайший срок сформировать подходящее предложение по предоставлению кредита на льготных условиях. Банки-партнеры предложат как короткие, так и длительные сроки кредитования (до 7 лет) и потребуют минимальный набор документов.

Участникам программы Insurance по привлекательным тарифам будут доступны самые востребованные на рынке предложения по страхованию автомобиля. В страховой пакет включены наиболее важные и необходимые услуги: ремонт у авторизированных дилеров Honda, услуги эвакуации в случае ДТП, мелкий ремонт из справок из ГИБДД, а также другие дополнительные сервисы по выбору клиента.



