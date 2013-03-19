«Группа ГАЗ» поставит в Белгород газовые автобусы ЛИАЗ на 515 млн. рублей

«Группа ГАЗ» до конца марта поставит Администрации Белгородской области 82 газовых автобуса ЛИАЗ большого класса. Общая стоимость техники превышает 515 млн. рублей. Автобусы будут использоваться в системе городских пассажирских перевозок Белгорода.

В рамках контракта будут поставлены 65 автобусов ЛИАЗ-5293 с низким уровнем пола (включая шесть машин в специальном исполнении для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пользователей инвалидных колясок) и 17 автобусов ЛИАЗ-5256 в городском и пригородном исполнении.

Каждый из поставляемых автобусов оборудуется газовым двигателем Cummins экологического стандарта «Евро-4», мостами Raba и автоматической коробкой передач Allison. В соответствии с пожеланием заказчика машины имеют специальную окраску и оснащаются оборудованием ГЛОНАСС, электронными маршрутоуказателями, цифровыми тахографами. Специальное исполнение для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения включает в себя аппарель, места для инвалидов-колясочников и кнопки вызова водителя.

Газовые автобусы полностью безопасны для пассажирских перевозок: баллоны изготовлены из прочных современных материалов, а салон каждого автобуса оборудован датчиками-газоанализаторами, которые в случае возникновения нештатной ситуации передают информацию о происшествии на монитор бортового компьютера.

Ликинский автобусный завод – единственное в России предприятие, серийно выпускающее автобусы большого и особо большого класса на сжатом природном газе. С 2005-2012 гг. в разные регионы России, включая регионы Крайнего Севера (Якутск, Нерюнгри), было поставлено 600 автобусов ЛИАЗ экологических стандартов «Евро-4» – EEV(«Евро-5+»). В 2011-2012 гг. 110 газовых низкопольных автобусов ЛИАЗ-5292 и ЛИАЗ-6213 EEV было поставлено в Москву, 50 ЛИАЗ-5292 EEV – в Челябинск.



