Nissan инвестирует в автопром Индонезии и Китая

Японский автопроизводитель Nissan планирует инвестировать 320 млн. долларов в модернизацию своего завода в Индонезии. «Мы планируем увеличить производственные мощности завода с 50 тысяч автомобилей в год до 180 тысяч транспортных средств к 2013 году», – заявил вице-президент по продажам и продвижению Nissan Motor в Индонезии Тедди Ираван. «В сентябре этого года мы завершим первый этап расширения мощностей для увеличения производства с 50 тысяч единиц до 100 тысяч. В следующей фазе мы будем повышать производительность до 180 тысяч единиц», – цитирует Т.Иравана AutoNews.Ru.

Кроме того, совместное предприятие Nissan в Китае – Dongfeng Motor Co. Ltd – объявило новый пятилетний бизнес-план, предполагающий инвестиции в производство в 8 млрд. долларов, для ускорения роста на крупнейшем мировом автомобильном рынке мира. Инвестиции направлены на увеличение объема продаж Dongfeng Motor с текущего показателя в 1,3 млн. автомобилей до более 2,3 млн. единиц к концу 2015 года. Целью компании в данный период является достижение и сохранение доли в 10% на китайском автомобильном рынке. Для увеличения производства Dongfeng планирует построить новый завод по производству легких коммерческих автомобилей.

Кроме того, в течение следующих пяти лет компания готовит к выпуску около 30 новых продуктов, включая подготовку к запуску продаж на китайском рынке электромобилей под оригинальным новым брендом Dongfeng Nissan – VENUCIA.