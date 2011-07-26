Renault выиграет от восстановления российской экономики

Благодаря восстановлению экономики, стимулирующему спрос среднего класса на более дорогие иномарки, в этом году в России может быть продано 2,7 млн. автомобилей. Из европейских автопроизводителей этот рост наиболее выгоден компании Renault, пишет Le Figaro (в переводе Inopressa).

Продажи автомобилей марки Renault с начала года выросли на 76%, увеличив долю рынка компании до 6%. Производственные мощности московского завода Renault в прошлом году выросли вдвое, численность сотрудников – на 1000 человек.

По словам директора завода Жана-Люка Мабира, с мая завод работает на полную мощность, а на будущий год ожидается дальнейший рост прибыли с началом производства внедорожника Duster. Параллельно Renault совместно с Nissan ведет с российскими властями переговоры о приобретении контрольного пакета акций АВТОВАЗа с целью получения 40% рынка. Согласно планам автопроизводителя, на долю Lada должно приходиться 25% рынка, Renault – 8%, Nissan – 7%. «В результате повышения продаж французской и российской марок Россия с большим опережением станет ведущим рынком для Renault», – отмечает издание.

«Для реанимации динозавра советского автопрома, чья устаревшая продукция теряет рынок, компания Renault передала свою технологию», – продолжает Le Figaro, которого цитирует агентство «Финмаркет». Следующей весной АВТОВАЗ начинает выпуск пикапа и фургона на платформе Logan, летом 2012-го – Nissan на той же платформе, с 2013-го – еще двух автомобилей Renault. По словам гендиректора Renault в России Брюно Анселена, со временем на этой платформе будет производиться 400 тысяч автомобилей в год.

Еще одна цель Renault – повысить долю комплектующих, производимых на территории России, чтобы снизить расходы на доставку и выполнить поставленные российскими властями задачи. Трудность в работе с российскими поставщиками в том, что «качество их продукции не соответствует требуемому уровню», пишет газета со ссылкой на сотрудника компании Renault.

Между тем, как отмечается в новом отчете агентства «АВТОСТАТ» по сборке и локаклизации иномарок в России, московский завод Renault «Автофрамос» достиг самого высокого уровня локализации на сегодняшний день – 56% – и к концу 2012 года планирует довести долю компонентов отечественного производства до 74%.