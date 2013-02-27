«Группа ГАЗ» поставит автобусы ЛИАЗ в Омск

«Группа ГАЗ» поставит к марту 20 автобусов большого класса ЛИАЗ-5256 Пассажирскому автотранспортному предприятию №2 Омска. Цель закупки – плановое обновление подвижного состава автотранспортного предприятия, автобусы будут обслуживать городские маршруты.

Автобусы ЛИАЗ-5256, рассчитанные на перевозку 110 пассажиров, изготовлены в специальной комплектации для Омска. Автобусы оснащены двигателями Cummins экологического стандарта «Евро-4», мостами Raba, автоматической коробкой передач Voith, навигационным оборудованием ГЛОНАСС, электронными маршрутоуказателями и цифровым тахографом. В автобусах оборудован персональный вход для водителя со стороны передней двери.

ЛИАЗ-5256 – российский лидер продаж в классе больших автобусов. В 2012 год реализовано 419 автобусов ЛИАЗ-5256 в различные регионы России.



