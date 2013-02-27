Volvo Group в 2012 году увеличила мировые продажи грузовиков на четверть

Концерн Volvo в 2012 году реализовал по всему миру 224 тысячи тяжелых грузовых автомобилей – это на 24,5% больше, чем годом ранее (180 тысяч единиц техники). Как рассказал гендиректор «Вольво Восток» Питер Андерссон, крупнейшим рынком для Volvo Group остается Европа, где в прошлом году продажи компании составили 84 тысячи грузовиков. В Азии концерн реализовал 52 тысячи единиц техники, в Северной Америке – 48 тысяч штук, в Южной Америке – 23 тысячи машин, на других рынках – 17 тысяч грузовых автомобилей. По словам Питера Андерссона, сегодня продукция Volvo Group представлена почти в 180 странах мира, при этом наибольший приоритет для концерна представляют развивающиеся рынки, включая Россию и Китай.

Напомним, в конце января 2013 года концерн Volvo подписал соглашение с китайским автопроизводителем Dongfeng Motor Group, по которому ему передается 45% акций новой дочерней компании DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV), специализирующейся на производстве средне- и крупнотоннажной грузовой техники. Выполнение сделки зависит от некоторых условий, среди которых получение разрешений антимонопольной службы и органов управления Китая. Ожидается, что она будет утверждена в течение примерно 12 месяцев, стоимость сделки составит 5,6 млрд. юаней. Как отметил Питер Андерссон, концерн Volvo, который сегодня является третьим по величине производителем тяжелых грузовых автомобилей в мире, по завершении сделки с Dongfeng Motor станет крупнейшим в мире.



