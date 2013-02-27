Kia в январе стала лидером среди иномарок на авторынке Екатеринбурга

По данным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», в январе 2013 года в Екатеринбурге продано 5500 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 3% больше, чем годом ранее.

По итогам первого месяца самым популярным брендом на рынке Екатеринбурга остается российская Lada, которая показала существенное падение продаж (711 шт., -10%). Среди иномарок лидер сменился – им стала корейская Kia (470 шт., +29%). Прежний лидер среди иностранных брендов – Chevrolet – опустился сразу на пятое место (358 шт., -15%), пропустив вперед две другие корейские марки – Hyundai (435 шт., +26%) и Daewoo (368 шт., +48%), которые заняли третью и четвертую строчку соответственно. Toyota, которая в прошлом году была на втором месте среди иномарок, в январе откатилась сразу на девятую строчку в общем рейтинге (287 шт., -33%).

«По итогам января можно отметить обнадеживающий устойчивый спрос на бюджетные модели, что позволяет рынку удерживаться в небольшом плюсе, – говорит директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин. – Однако, в течение года не исключено некоторое снижение объемов продаж по итогам отдельных месяцев. Положительно на динамике рынка скажутся появление обновленных моделей Lada, а также бюджетных иномарок – Nissan Almera и Chevrolet Cobalt».