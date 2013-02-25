АВТОВАЗ утвердил дизайн совершенно новой модели

АВТОВАЗ утвердил дизайн новой модели, которая будет выполнена в стилистике концепт-кара XRAY, представленного в прошлом году на Московском автосалоне. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров. Речь идет о проекте Lada B, который будет дороже моделей Granta и Kalina и в перспективе заменит флагманскую Lada Priora. Автомобиль выйдет на рынок в 2015 - 2016 году. Как пишет CARscope.ru, помимо этой модели планируется появление еще двух новинок в стиле XRAY – BM-Hatch и кроссовер B-Cross.

Напомним, стиль концепта XRAY создан под руководством нынешнего директора по дизайну АВТОВАЗа Стива Маттина, который в прошлом трудился над созданием автомобилей Volvo и Mercedes. По словам самого Стива Маттина, в первую очередь, XRAY демонстрирует, как будет выглядеть передняя часть будущих новинок АВТОВАЗа: решетка радиатора вместе с установленными под наклоном фарами выполнена в форме буквы X, эмблема Lada, помещенная на собственный постамент, приобрела объемную форму и увеличилась в размерах.



