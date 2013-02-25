АВТОВАЗ с марта увеличит выпуск Lada Largus и Nissan Almera

АВТОВАЗ намерен перейти на усиленный режим производства моделей на платформе альянса Renault-Nissan. С 4 марта 2013 года сборочная линия B0, на которой собирают Lada Largus и Nissan Almera, переходит на трехсменный график работы. Об этом изданию «АвтоСреда» сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, уточнив, что всего в 2013 году завод планирует произвести около 70 тысяч универсалов Largus. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в региональном подразделении «Ниссан Восток», к весне этого года планируется выйти на полную мощность производства Nissan Almera, которая составляет 70 тысяч автомобилей в год. При этом компания рассматривает возможность экспорта Nissan Almera, прежде всего, в Украину.

Напомним, производство нового седана Nissan Almera стартовало на АВТОВАЗе в декабре прошлого года. Этот автомобиль стал вторым после Lada Largus (старт производства – 4 апреля 2012 года), который АВТОВАЗ начал производить на новой линии В0. Здесь будет производиться пять моделей автомобилей трех брендов – Lada, Nissan и Renault. Линия В0 – первый совместный проект АВТОВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Затраты на создание нового производства составили около 400 млн. евро (25% - АВТОВАЗ, 50% - Renault, 25% – Nissan). На данный момент линия B0 работает в две смены.



