АВТОВАЗ займет 30 млн. евро на модернизацию производства

АВТОВАЗ рассчитывает подписать с банком ВТБ кредитное соглашение на 30 млн. евро, которые пойдут на модернизацию производства предприятия.

Как отмечают в ВТБ, банк с 2010 года активно участвует с проекте закупки оборудования и подготовки производства для выпуска новых моделей автомобилей на платформе В0, разработанной при участии альянса Renault-Nissan. А в 2013 году банк открыл предприятию кредитную линию на 2 млрд. рублей для финансирования текущей деятельности, пишет AUTO.RU.

Напомним, что общий объем кредитных средств, предоставленных АВТОВАЗу в различных валютах в 2012 году, составил более 3 млрд. в рублевом эквиваленте.



