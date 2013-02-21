«Заряженный» Audi RS Q3 появится в России в конце года

Компания Audi представит на Женевском автосалоне первого представителя семейства «заряженных» кроссоверов Audi RS Q3. Автомобиль отличается сочетанием высоких динамических характеристик и практичности и будет стоить в Европе от 54600 евро. В России новинка появится в конце года, сообщает Авто.Вести.Ru.

Как рассказывает исполнительный директор подразделения quattro GmbH Францискус ван Миль, Audi RS Q3 станет четвертой моделью семейства RS, выходящей на рынок в 2013 году. Помимо этого кроссовера компания представит модели Audi RS 5 Cabriolet, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback. В общей сложности спортивное семейство выросло до восьми моделей и стало самым большим за всю свою историю.

Компактный кроссовер оснащен мощным 5-цилиндровым 2,5-литровым мотором TFSI, который развивает 310 л.с. мощности и 420Нм крутящего момента. Этот же турбодвигатель устанавливается на модели Audi TT RS и Audi RS 3 Sportback, а для использования в Audi RS Q3 его несколько переработали специалисты quattro GmbH.

Разгон до «сотни» занимает 5,5 с, а максимальная скорость городского кроссовера ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Сообщается, что при использовании в модели RS Q3 этот двигатель впервые получил систему start-stop в качестве стандартного оснащения. Сочетается мотор с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic. Водители могут выбрать один из двух автоматических режимов – D или S, а также переключать передачи вручную с помощью рычага или подрулевых лепестков. При неплохой динамике расход топлива составляет всего 8,8 л на 100 км пути.

Также кроссовер оснащается постоянным полным приводом quattro. Спортивная подвеска «RS» занижена на 25 мм. Для улучшения развесовки инженеры марки поместили аккумуляторную батарею в багажном отделении, а на задней оси установили независимую четырехрычажную подвеску.

В стандартное оснащение модели входят электромеханический стояночный тормоз, система удержания автомобиля при старте на склоне Audi hill hold assist, электронная система стабилизации (ESC) со спортивным режимом, которую можно полностью отключить, система автоматической парковки Audi park assist plus, 19-дюймовые легкосплавные диски, спортивные кожаные сиденья, а также аудиосистема Audi sound system с десятью динамиками, бифункциональные ксеноновые фары и светодиодные задние фонари, которые в выключенном состоянии выглядят темно-красными.

Внешне RS Q3 отличается от обычной модели наличием рейлингов из матового алюминия, особых накладок порогов, декоративных полосок на дверях, глянцевой решетки радиатора, переднего бампера в стиле «RS», эмблемы quattro на переднем воздухозаборнике, крупного спойлера на крыше, заднего бампера с характерным диффузором, а также крупного овального патрубка выпускной системы и логотипа «RS Q3». В салоне появились новая расцветка шкал приборов, трехспицевое рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, а также контрастная прострочка серого цвета на рычаге КПП. Кроме того, водителю будет доступен особый пункт меню информационной системы, предоставляющий данные о давлении наддува, температуре масла и времени прохождения круга.

Примечательно, что «заряженный» кроссовер несколько больше своего обычного собрата – RS Q3 на 25 мм длиннее, чем Q3. Масса новинки составляет 1730 кг.

Продажи новинки в Германии стартуют осенью текущего года по цене от 54600 евро. В России автомобиль должен появиться ближе к концу года. Цены на машину в нашей стране компания пока не объявляет.



