Россия и Белоруссия согласовали создание холдинга «Росбелавто»

Белорусская и российская стороны принципиально согласовали условия объединения МАЗа и КАМАЗа в холдинг «Росбелавто». Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Белоруссии Георгий Кузнецов, уточнив холдинг будет создан на паритетной основе.

«Мы согласились с оценкой КАМАЗа, россияне – с оценкой МАЗа, мы вносим в холдинг 75% акций МАЗа, оставляем за собой блокпакет», – цитирует Г.Кузнецова агентство «Интерфакс». – И если холдинг будет принимать решение, которое невыгодно Белоруссии, мы сможем заблокировать это решение».

Как пишет агентство «Прайм», госкорпорация «Ростехнологии» еще зимой 2010 года предложила объединить двух крупнейших производителей тяжелых грузовиков. Сообщалось, что холдинг «Росбелавто» может быть создан к концу 2012 года. В настоящее время переговоры еще ведутся. Посол России в Белоруссии Александр Суриков высказывал мнение, что Минский автомобильный завод и российский КАМАЗ смогут договориться о создании холдинга «Росбелавто» в первом квартале 2013 года.



