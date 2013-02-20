Opel Mokka успешно стартовал на европейском рынке

Opel стал единственной массовой маркой, показавшей рост продаж на падающем авторынке Европы. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, помимо увеличения спроса на бестселлеры Opel/Vauxhall – Astra и Corsa, успешно дебютировал на европейском рынке новый кроссовер Mokka. В январе продажи этой модели достигли почти 5,5 тысячи автомобилей, а всего за несколько месяцев в Европе было получено более 80 тысяч заказов. В Opel рассчитывают, что новинка станет одним из бестселлеров среди субкомпактных кроссоверов – наиболее динамично растущего сегмента европейского авторынка. По прогнозам компании, две трети всех Mokka в Европе будут продаваться на рынках Германии, России, Великобритании, Италии и Франции.

А самой продаваемой моделью в Европе по итогам января 2013 года остается Volkswagen Golf, несмотря на то что, его реализация снизилась на 17,8%. Между тем, обостряется конкуренция в В-сегменте – модели Ford Fiesta, Volkswagen Polo и Renault Clio, расположившиеся в рейтинге продаж за европейским бестселлером, показали результаты с разницей в всего несколько сот автомобилей. Новый Peugeot 208 также входит в ТОП-5 самых продаваемых моделей в Европе. В JATO Dynamics ожидают, что лидерство в В-сегменте будет периодически меняться на протяжении 2013 года.

По данным JATO Dynamics, европейские продажи Volkswagen Golf в январе составили 30338 автомобилей – на 17,8% меньше, чем годом ранее. Второе место заняла Ford Fiesta с показателем 20909 реализованных машин (-12,5%). Третий результат показал Volkswagen Polo – продажи этой модели снизились на 20,7% до 20628 единиц. Далее идет Renault Clio, чья реализация составила 20580 автомобилей (+11,3%). Замыкает «пятерку» лидеров новый Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 19260 европейских покупателей. В ТОР-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (17596 шт., -21,3%), Nissan Qashqai (17047 шт., -1%), Opel/Vauxhall Astra (16898 шт., +0,7%), Opel/Vauxhall Corsa (15923 шт., +1,7%) и Fiat Panda (14307 шт., -5,5%).



