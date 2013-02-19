«Рольф» в 2013 году планирует увеличить продажи на 23%

Розничное подразделение «Рольф» в 2013 году планирует реализовать 83160 автомобилей и показать рост в 23% к 2012 году. Данная цель значительно выше прогнозируемых темпов роста рынка, и для ее достижения «Рольф» планирует предпринять ряд важных шагов по развитию бизнеса. В частности, в 2013 году увеличится количество дилерских центров с дальнейшим акцентом на развитие премиального кластера. Кроме того, значительное внимание будет уделено развитию направления корпоративных продаж, а также увеличению числа повторных покупок существующими клиентами «Рольф». Учитывая растущую конкуренцию на рынке, в 2013 году розничное подразделение «Рольф» планирует дальнейшее расширение спектра услуг, прежде всего в области послепродажного обслуживания.

Что касается оценки рынка в 2013 году, «Рольф» рассматривает два возможных сценария развития рыночной ситуации. По пессимистическому сценарию объем продаж новых автомобилей в 2013 году в России вырастет всего на 2,7% - до 3,01 млн. автомобилей, из которых 2,28 миллиона придется на иномарки. По оптимистическому сценарию продажи новых автомобилей достигнут объема в 3,19 млн. штук, что на 8,9% выше 2012 года, а иномарки вырастут до 2,55 миллионов.

По итогам 2012 года розничное подразделение «Рольф» увеличило свои продажи новых автомобилей на 14%, реализовав 67847 машин. Доля «Рольф» на рынке новых иномарок практически не изменилась по сравнению с 2011 годом и осталась на уровне 3,1-3,2%. Подразделение BlueFish, отвечающее за продажи автомобилей с пробегом, также продемонстрировало рост в 27% – до 12438 машин, что также выше темпов роста рынка на 13%.

«Ушедший год и темпы роста рынка наглядно продемонстрировали, что Россия быстро движется к западной модели, где ежегодный прирост продаж составляет не более 5%, а успех игроков рынка зависит от способности максимально диверсифицировать бизнес, – отмечает главный управляющий директор розничного подразделения «Рольф» Татьяна Луковецкая. – Для автодилера это касается как портфеля брендов, так и максимально эффективного сочетания различных направлений работы: продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, финансовые услуги, послепродажное обслуживание и дополнительные сервисы».



