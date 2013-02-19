Ferrari названа самой влиятельной компанией в мире

Компания Ferrari оказалась самой влиятельной в мире – итальянский автопроизводитель смог опередить не только такие бренды, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Lexus и Audi, но и крупные корпорации Google и Coca-Cola. Такие данные привели в своем отчете специалисты компании Brand-Finance. Оценка влиятельности компаний велась по следующим показателям: чистая прибыль, средняя выручка от каждого клиента, расходы на маркетинг и рекламу. Помимо этого, эксперты оценивали привязанность и лояльность клиентов к бренду, пишет Motor.Ru.

При этом в первой пятерке рейтинга влиятельности у Ferrari самая низкая оценочная стоимость, она составляет 3,6 млрд. долларов. В свою очередь, компания Google, расположившаяся на второй строчке, стоит, по данным Brand-Finance, 52,1 млрд. долларов, а занявшая третье место корпорация Coca-Cola – 34,2 миллиарда.

Между тем, Ferrari отчиталась о самом успешном годе в истории марки – в 2012 году производитель спорткаров установил рекорд по выручке и продажам автомобилей. Как сообщает газета «Ведомости», в прошлом году Ferrari реализовала 7318 автомобилей – почти на 5% больше, чем в предыдущем году. Выручка компании выросла за год на 8% до 2,233 млрд. евро, чистая прибыль составила 244 млн. евро (рост почти на 17,8%).

Все основные финансовые показатели компании превысили рекордные значения 2008 года несмотря на ухудшение экономической ситуации в мире, отмечают в Ferrari. Компания зафиксировала рекордные объемы продаж на крупнейшем рынке США, где впервые реализовано более 2000 автомобилей, а также в Китае, Германии и Великобритании. Рост продаж в Северной Америке по сравнению с 2011 годом составил почти 15%. В Китае за прошлый год реализовано 784 автомобиля (+4%). В Германии было продано 750 спорткаров – на 8,2% больше, чем в 2011 году. В Великобритании рост составил 20,4% до 673 машин. И лишь на родном рынке, в Италии, продажи Ferrari заметно упали – на 46% до 318 автомобилей. В целом итальянский авторынок упал на 60%.



