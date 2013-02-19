Автомобильные эксперты обсуждают перспективы российского авторынка

Сегодня в Москве проходит III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «Автомобильный рынок России – итоги и прогнозы», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом AutoMarketolog.Ru. Более 150 участников конференции проанализируют итоги российского авторынка за 2012 год и рассмотрят перспективы его развития в 2013 году.

Как отметил в своем выступлении старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PwC Сергей Литвиненко, после нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки стабилизации. По его словам, рынок встал на путь устойчивого умеренного роста. Согласно прогнозу PwC, в 2013 году в России будет продано 2,9 млн. легковых автомобилей, что на 5% превышает показатель прошлого года. При этом российские марки сохранят реализацию на уровне 2012 года – 580 тысяч машин, продажи иномарок российского производства вырастут на 9% до 1 млн. 330 тысяч штук, а импортных автомобилей – на 3% до 990 тысяч единиц. По мнению Сергея Литвиненко, российский авторынок сохраняет потенциал для дальнейшего развития.

Как отметил эксперт, в 2012 году Россия стала вторым крупнейшим авторынком Европы, уступив лишь Германии. На мировом авторынке, который в прошлом году составил более 69 млн. автомобилей, доля России достигла 4%. При этом для мировых альянсов российский рынок становится одним из ключевых. Так, в 2012 году Россия обеспечила 11% мировых продаж Renault-Nissan и 5% глобальных продаж Hyundai-KIA.