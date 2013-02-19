Европейский авторынок в январе «откатился» на 23 года назад

Продажи легковых автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, в январе 2013 года снизились на 8,5% до 918280 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), результат прошлого месяца соответствует уровню продаж за январь 1990 года. При этом среди крупнейших авторынков Европы рост показала только Великобритания (+11,5%), тогда как в остальных странах зафиксировано падение – от 8,6% в Германии до 17,6% в Италии.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в январе продал Volkswagen – 112704 машины, что на 12,2% ниже показателя годичной давности. На втором месте остается Ford, реализовавший 61544 автомобилей (-25,8%). На третьей строке – по-прежнему Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 60099 единиц (+4,3%). Замыкают «пятерку» лидеров две французские марки – Renault (56894 шт., -10,5%) и Peugeot (56379 шт., -16,3%).



