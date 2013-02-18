Во Владивостоке стартовал серийный выпуск Toyota Land Cruiser Prado

Совместное предприятие «Соллерс-Буссан» сегодня запустило во Владивостоке серийное производство внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. На первом этапе предполагаемые объемы производства СП составят около 1000 автомобилей в месяц.

Совместное предприятие, в котором «Соллерс» и Mitsui & Co. имеют равные доли, было основано в августе 2010 года и осуществляет производство автомобилей при технической поддержке Toyota. Японская компания будет поставлять комплектующие для производства, а также оказывать поддержку в контроле качества продукции, производственных процессов и обучении персонала, чтобы гарантировать российским клиентам качество продукции в соответствии с мировыми стандартами Toyota. Транспортировка автомобилей, произведенных на предприятии «Соллерс-Буссан», будет осуществляться по Транссибирской железнодорожной магистрали. Автомобили будут реализовываться через сеть официальных дилеров и уполномоченных партнеров Toyota на всей территории России.

Как отмечают в «Соллерс», реализация проекта «Соллерс-Буссан» во Владивостоке станет дополнительным стимулом для развития региона и позволит повысить доступность автомобилей Toyota для российских покупателей и в частности для жителей Дальнего Востока. В «Тойота Мотор» также заявляют, что благодаря этому проекту компания Toyota сможет еще более гибко и оперативно реагировать на запросы российских клиентов.



