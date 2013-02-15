Jaguar Land Rover намерена увеличить продажи России на 15%

Компания Jaguar Land Rover в 2013 году планирует увеличить продажи автомобилей в России на 15% и представить весной на российском рынке новый спорткар Jaguar F-Type. Об этом заявил генеральный директор Jaguar Land Rover Россия Франк Виттеманн.

Как пишет CARscope, за 2012 год совокупные продажи марок Jaguar и Land Rover в России выросли на 46% – до 20549 автомобилей. Объем реализации внедорожников Land Rover составил 19043 автомобиля, Jaguar – 1506 единиц. Общий рынок автомобилей за прошлый год показал рост в 11%, премиальный сегмент – в 30%. В 2013 году компания планирует увеличить продажи еще на 15%, отметил Виттеманн.

По его мнению, увеличению продаж будет способствовать «Стратегия ускорения», принятая компанией в 2011 году. В рамках этой стратегии английский бренд поднимет на новый уровень качество обслуживания клиентов, расширит дилерскую сеть и модельный ряд. В течение 2013 года в России начнутся продажи полноприводных версий седанов XF и XJ, родстера F-Type. Кроме того, летом английская компания обещает представить ряд совершенно новых моделей, о которых пока ничего неизвестно.

В настоящее время компания Jaguar Land Rover представлена 47 дилерскими центрами в 30 городах России, к концу 2013 года число центров планируется увеличить до 55, а географию присутствия бренда расширить до 40 городов в течение 3-5 лет.



