«Chevrolet Finance»: взнос от 15%, ставка – от 13,5%

Сегодня ВТБ24 и ООО «Дженерал Моторз ДАТ СНГ» объявили о заключении соглашения и начале реализации совместной программы автокредитования. Проект «Chevrolet Finance» предусматривает специальные условия оформления кредита при приобретении автомобиля данной марки у официальных дилеров: минимальный первоначальный взнос составит 15% от стоимости автомобиля, процентная ставка – от 13,5%. Кроме того, кредит оформляется с минимальным количеством документов и без комиссии.

Совместная программа GM и ВТБ24 также предоставляет возможность получения субсидий от автопроизводителя. GM предлагает выгодную стоимость приобретаемого автомобиля, и это позволяет покупателям максимально сократить затраты на обслуживание кредита, предоставляемого ВТБ24.

Программа «Chevrolet Finance» действует во всех региональных подразделениях банка, включая Москву и Московскую область. Более подробную информацию о программе «Chevrolet Finance» можно узнать у официальных дилеров бренда на территории России.

«Мы очень рады началу сотрудничества с компанией ООО «Дженерал Моторз ДАТ СНГ», это важный шаг к нашему стратегическому партнерству», – комментирует Алексей Токарев, вице-президент ВТБ24. - Надеемся на плодотворное и долгосрочное партнерство».

«Благодаря новой кредитной программе, запущенной совместно с ВТБ24, приобретение автомобилей Chevrolet станет еще более выгодным и удобным, – отмечает Александр Мигаль, управляющий директор Chevrolet Россия. – Сейчас модельный ряд Chevrolet включает в себя полный спектр автомобилей – от компактных городских до внедорожников и легендарных спорткаров. В дополнение к этому, в 2013 году мы планируем запуск в России еще пяти новинок. Для нас крайне важно, чтобы приобретение автомобилей Chevrolet было подкреплено удобными и не отягощающими финансовыми условиями для наших покупателей».

В 2012 году в России было продано 205 042 автомбилей марки Chevrolet, что на 18% больше, чем в 2011 году.

По итогам 2011 года ВТБ 24 выдал автокредитов на сумму 49,4 млрд руб. (+ 68,9% к АППГ) и занял второе место после Сбербанка по версии РБК-рейтинг.