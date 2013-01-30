На LADA Granta – к полюсу холода

Вчера, 29 января 2013 года, из Магадана стартовал автопробег, в котором примут участие LADA Granta и Renault Duster. Маршрут экспедиции следующий: Магадан — полюс холода (Оймякон) — Якутск — Владивосток. В рамках которого будут проверены на прочность в условиях крайне низких температур машины российской сборки — Лада Гранта и Рено Дастер. Эти автомобили участвуют в независимых долгосрочных тест-драйвах Drom.ru.

Для эксплуатации при крайне низких температурах (–50 С и ниже) автомобили прошли специальную доработку: установлено двойное остекление, утеплены кузова, заменены рабочие жидкости. Экипажи не ставят перед собой цели достичь тех или иных населенных пунктов к определенному времени, так как зимой передвижение по федеральным трассам Колыма и Лена крайне затруднено и не прогнозируемо.

Организаторы напоминают, что летом прошлого года Дастер и Гранта уже участвовали в подобном автопробеге — только в обратную сторону. Результаты были следующие: Дастер добрался до Магадана без происшествий, а Гранта не справилась с водными преградами.

Следить за пробегом можно в он-лайн режиме на интерактивной карте, а также в блоге Лады Гранты и блоге Рено Дастер.

В 2012 году в России было продано 121 155 автомобилей LADA Granta и 47 344 автомобиля Renault Duster.