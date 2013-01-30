Состав cовета директоров АВТОВАЗа будет расширен

На внеочередном собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», которое состоится 12 февраля 2013 года, будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров предприятия и избрании новых. Совет директоров будет расширен с 12 до 15 членов.

Среди предложенных для голосования кандидатур – есть нынешние члены совета: Бруно Анселен, Владимир Артяков, Рубен Варданян, Карлос Гон, Игорь Завьялов, Сергей Когогин, Игорь Комаров, Карлос Таварес, Сергей Скворцов и Сергей Чемезов.

Новые кандидатуры: Сергей Зайцев, Серж Йоккоз, Венсан Кобе, Джозеф Питер, Доминик Торманн.

Действующие сейчас члены совета: Бройтман Михаил Яковлевич (Генеральный директор ЗАО «СИБ финансовый консультант») и Карагин Николай Михайлович (Председатель профсоюзного комитета ОАО «АВТОВАЗ») не вошли в список предложенных кандидатур.

«В состав Совета Директоров войдет четыре новых представителя Renault-Nissan в связи с изменениями в структуре акционеров альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan. По моему мнению, в дальнейшем можно ожидать изменений и в высшем руководстве завода», - считает Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Помимо переизбрания совета директоров, на внеочередном собрании будет утвержден устав акционеров в новой редакции и приняты другие оперативные решения.