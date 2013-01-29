Forester - гибрид от Subaru покажут в Нью-Йорке | АВТОСТАТ

Forester - гибрид от Subaru покажут в Нью-Йорке

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Первым гибридным автомобилем от Subaru станет Forester. Компания готова представить свой первый экологичный автомобиль на автосалоне в Нью-Йорке, сообщает AutoNews.ru

Подробностей о новых гибридных установках пока нет, можно только предположить, что разработки ведутся с инженерами Toyota, которая владеет 16,5% акций компании. Скорее всего, это будет двухлитровый четырехцилиндровый двигатель, и небольшой электродвигатель, связанный с литий-ионной батареей.

Позже, гибридные силовые установки планируют устанавливать на Impreza и, возможно, кроссовер, который заменит непопулярные Tribeca. Компания давно избегала гибридов, но жесткая конкуренция в Японии и США не оставила выбора.

 

Теги: обзор рынка автомобилейsubarusubaru forester

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