У Nissan Восток с 1 марта - новый гендиректор

С 1 марта 2013 г. генеральным директором регионального бизнес-подразделения Nissan Восток назначен Филипп Сайяр. Он будет подчиняться старшему вице-президенту, отвечающему за продажи и маркетинг Nissan в Европе, Полу Уилкоксу, говорится в сообщении компании.

В настоящее время Филипп Сайяр является генеральным директором Регионального бизнес-подразделения Nissan в Центральной и Восточной Европе (со штаб-квартирой в Будапеште) и отвечает за деятельность компании в странах Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия). С 1992 г. он работал в различных должностях в подразделениях продаж, послепродажного обслуживания и развития дилерской сети Ford. С 2006 г. перешел Nissan, занимал должности директора по продажам во Франции и Нидерландах, директора по продажам Infiniti в Европе.

Франсуа Гупиль де Буйе, в настоящее время являющийся вице-президентом и генеральным директором Регионального бизнес-подразделения Nissan Восток, займет пост вице-президента Infiniti Global Operations.