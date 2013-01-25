«Группа ГАЗ» разработала свою концепцию кремлевского кортежа

«Группа ГАЗ» представила властям свою концепцию кремлевского кортежа. По словам источника в правительстве, президентский лимузин ГАЗ намерен изготовить под брендом «Чайка» – на таком же шасси, как у автомобиля Владимира Путина, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard.

Как пишет газета «Известия», из сформулированных ГАЗом предложений следует, что на первом этапе компания готова выпустить девять автомобилей. В частности, в президентском кортеже от компании могут появиться два лимузина «Чайка» на платформе Mercedes Benz S 600 W221 Pullman Guard, один седан «Волга» на платформе Bentley Mulsanne или Volkswagen Phaeton, четыре джипа «ГАЗ» на платформе Volkswagen Amarok и два микроавтобуса GAZelle Next.

Сумма первоначальных инвестиций на подготовку к производству мелкосерийного производства на основе автомобилей-доноров может составить порядка 1,1 млрд. рублей, говорит источник, знакомый с презентацией ГАЗа. В 2014 году ГАЗ планирует организовать мелкосерийное производство под брендами «ЗИЛ» и «Чайка» на своей площадке в Нижнем Новгороде.

По словам источника «Известий», в Минпромторге объясняют преимущества создания модульной платформы тем, что стоимость автомобиля будет ниже на 10–20% по сравнению с импортными аналогами. Так, базовый аналог-донор Mercedes S 600 стоит 8 млн. рублей, тогда как автомобиль, построенный на его базе, обойдется в 10–11 млн. рублей, а выпущенный серийно на новой платформе – в 6–7 млн. рублей.

В пресс-службе компании заявили, что описанная концепция не соответствует предложению «Группы ГАЗ», которое в настоящий момент обсуждается в правительстве РФ. Источник, близкий к Минпромторгу, подтвердил «Известиям», что ГАЗ на данный момент не определился до конца, шасси каких иностранных производителей использовать.

В ГАЗе отказались сообщить подробности о том, как был скорректирован проект. Позиция автоконцернов понятна: участники проекта неоднократно заявляли о том, что итоговые подробности своих предложений объявят только после того, как в правительстве примут решение.

По данным «Известий», в первый этап проекта «Кортеж» будут активно вовлечены все ранее анонсированные участники – ГАЗ, ЗИЛ, государственный институт НАМИ и «Маруся Моторс» Николая Фоменко. Напомним, в прошлом году на территории завода ЗИЛ уже был разработан лимузин для президента, но Кремлю этот автомобиль не слишком понравился.