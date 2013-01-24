Chevrolet Cobalt доступен к заказу в России

Российские дилеры Chevrolet начали принимать предварительные заказы на новый бюджетный седан Cobalt. А первые автомобили клиенты получат в начале марта, сообщили изданию «АвтоСреда» в российском отделении Chevrolet. Новинка будет доступна в трех конфигурациях стоимостью от 444 тысяч рублей.

В базовой комплектации LT автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передач. Среди доступных дополнительных опций – кондиционер и пакет безопасности с доплатой 26 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. Chevrolet Cobalt с тем же двигателем и 6-ступечатой автоматической трансмиссией обойдется в 503 тысячи рублей, а в более богатой комплектации LTZ такой автомобиль будет стоить 530 тысяч рублей. В начальных версиях автомобиля присутствует аудиоподготовка и встроенные динамики, а в комплектации LTZ доступна аудиосистема с радио и функцией проигрывания музыки с внешних устройств через USB/AUX входы.

Напомним, новый компактный седан Chevrolet Cobalt был впервые представлен в России на Московском международном автосалоне. Как отмечают в Chevrolet, дизайн Cobalt, разработанный в дизайн-центре GM в Бразилии, характерен скорее для автомобилей более высокого класса. Модель содержит ряд ключевых классических элементов дизайна Chevrolet, включая двойную решетку радиатора, и уже знакомое покупателем решение инструментальной панели с цифровым дисплеем.

За компактными размерами Cobalt скрывается современный удобный салон, который обладает максимально возможным объемом в данном сегменте. Спинки заднего сиденья складываются в пропорции 60/40, что позволяет использовать функциональное пространство для перевозки грузов объемом 545 л – это один из самых высоких показателей в сегменте.

Под капотом Chevrolet Cobalt – бензиновый двигатель объемом 1,5 л, развивающий мощность 105 л.c., который расходует 6,5 л/100 км в смешанном цикле.