Цифра недели: средняя цена автомобиля в России - 27 330 долларов

В 2012 году средневзвешенная цена легковых автомобилей в России выросла на 6,5% до 27 330 долларов США (в 2011 году этот показатель составлял 25 650 USD). Таким образом, достигнутый результат является рекордным за последние пять лет, в течение которых средневзвешенная цена увеличилась на 20% (с 22 320 долларов в 2008 году). Отметим также, что наименьший показатель за этот период был зафиксирован в кризисном 2009 году (21 270 USD). Об этом говорится в маркетинговом отчете "Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2012 года, тенденции и перспективы".

«Увеличение средневзвешенной цены можно объяснить изменением структуры российского рынка. К примеру, доля сегмента автомобилей стоимостью до 15 тысяч USD за год потеряла около 7%. Причиной этого является снижение продаж вазовских моделей, а также увеличение цены ряда бюджетных иномарок. Как следствие, спрос смещается в сторону более дорогих сегментов», - считает аналитик агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.