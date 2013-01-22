АВТОВАЗ в 2012 году реализовал более 718 тысяч автомобилей и машинокомплектов

АВТОВАЗ, продолжая обновление модельного ряда (Lada Granta, Largus), став мультибрендовым производителем (производство для компании Nissan автомобиля Nissan Almera) и модернизируя мощности, перевыполнил производственный план и план продаж на 2012 год.

В целом бренд Lada в 2012 году занял 19,4% авторынка новых легковых автомобилей России (без учета объемов рынка легкого коммерческого транспорта). Всего на предприятия внешней сборки в России, на Украине, в Казахстане и Египте в 2012 году АВТОВАЗ отправил 145633 автокомплекта.

Общий объем продаж АВТОВАЗа в России и за рубежом составил 718917 автомобилей Lada и автокомплектов, произведенных на АВТОВАЗе в 2012 году. В том числе – 608205 автомобилей Lada и 110714 автокомплектов (за вычетом комплектов, которые учитываются в продажах готовых автомобилей Lada производства «ОАГ», «Чеченавто» и «Супер-Авто»). На экспорт АВТОВАЗ отправил 70580 автомобилей Lada и 22773 автокомплекта.