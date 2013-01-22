Топ-менеджеры автобизнеса предсказали самых успешных производителей

Американская консалтинговая фирма KPMGLLP опубликовала результаты 14-го ежегодного опроса топ-менеджеров, работающих в автоиндустрии. Им было предложено дать прогноз того, какие производители в течение ближайших пяти лет увеличат или уменьшат свою рыночную долю в мире. В опросе приняли участие 200 сотрудников автокомпаний и поставщиков компонентов по всему миру, пишет Motor.Ru.

По результатам опроса, подавляющее большинство респондентов – 81% – высказались за то, что мировую рыночную долю увеличит концерн Volkswagen, сохранив за собой первое место по этому показателю. Чуть меньше – 70% опрошенных – предположили, что свое присутствие на рынке также серьезно увеличит BMW, а Hyundai и Kia (61%) к 2018-му потеряет свою долю, опустившись со второго (в 2011-м) на пятое место.

В Топ-10 автокомпаний, рыночная доля которых по прогнозу экспертов увеличится, представлены четыре производителя из Китая. Чаще всего среди фирм, которые через пять лет потеряют больше остальных, топ-менеджеры называли Subaru (34% опрошенных), Mitsubishi (33%), Mazda (25%) и Suzuki (29%).

За то, что АВТОВАЗ потеряет свою рыночную долю высказалось 14% респондентов, а за то, что увеличит – 32%.