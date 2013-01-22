Автомобили премиум-класса заняли 6,7% российского авторынка

По итогам 2012 года совокупная доля автомобилей премиум-сегмента на российском рынке составила 6,7% (годом ранее – 5,7%). Как пишет журнал «АвтоБизнесРевю», в предкризисном 2008 году данный показатель был на 2,2 процентных пункта ниже. В IV квартале на «премиум» пришлось ровно 7%.

Лидеры премиального класса – бренды немецкой тройки – продолжают борьбу за пьедестал. Так, к концу года BMW удалось возглавить первенство, сместив Mercedes-Benz на вторую позицию. Баварских автомобилей было реализовано на 33% больше, чем годом ранее – 37515 единиц. Однако Mercedes-Benz отстает всего на 79 машин (+29%), а результат Audi составил 33512 штук (+44%), пишет «AutoBusiness info».

Японские «премиалы» – Lexus и Infiniti – в разы отстают от «немцев» по объему продаж. Причем у первого и динамика роста не столь внушительная – спрос вырос на 15% (15653 шт.). Продажи Infiniti выросли на 31% и составили 9209 машин.

В числе востребованных на российском рынке премиум-марок находятся также Volvo и Land Rover: продажи выросли на 6% и 44% соответственно. Но даже и с их стороны «большая немецкая тройка» ощущает весьма условную конкуренцию, так как отставание и в общем зачете, и в сегментах достаточно существенное.