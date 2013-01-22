Ford Sollers будет выпускать микроавтобус Tourneo Custom

СП «Ford Sollers» на своем заводе в Татарстане в первой половине 2013 года начнет производство нового пассажирского микроавтобуса Tourneo Custom, сообщил газете «Ведомости» представитель Ford Sollers Сергей Кириллов. Это первый автомобиль обновленной линейки коммерческих автомобилей Ford – его презентация состоялась весной 2012 года. Как и предшественник, Ford Tourneo, новый микроавтобус рассчитан на 8-9 мест.

Tourneo Custom будет выпускаться на заводе компании в Елабуге, где с 2012 года собираются LCV Ford Transit различных модификаций (основная продукция), а также кроссоверы и минивэны. Планируемый объем выпуска Tourneo Custom в 2013 году – не более 1000 штук, сказал С.Кириллов. Сколько будет стоить автомобиль в России, он не раскрыл. За рубежом продажи Tourneo Custom начались осенью. Рекомендуемые цены на него в Великобритании, например, начинаются с 27294 фунтов стерлингов (1,29 млн. рублей).

В 2012 году в России было продано 11475 Ford Transit – на 56% больше, чем годом ранее. Общие продажи LCV Ford в стране, по данным компании, выросли почти на 50% до 12179 штук. В основном это автомобили, выпущенные в России, поясняет С.Кириллов. Весь российский рынок LCV вырос на 1,6% до 196000 штук, гласят данные агентства «АВТОСТАТ». Крупнейший игрок здесь – «Группа ГАЗ», среди иностранных производителей лидирует Peugeot. В 2013 году рынок LCV, скорее всего, останется на уровне прошлого года, но произойдут структурные изменения – в частности, может вырасти доля Ford, считает исполнительный директор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов. С ним соглашается директор Auto-dealer.ru Олег Дацкив. По его оценке, Ford Sollers способен ежегодно производить и продавать в России до 50 тысяч легких коммерческих автомобилей.

Татарстан в перспективе станет основной производственной площадкой Ford Sollers в России: здесь на двух заводах – в Елабуге и Набережных Челнах – планируется выпускать более 200 тысяч автомобилей, говорил ранее президент компании Тед Каннис. В I квартале 2013 года в Елабуге стартует производство полного цикла кроссовера Explorer (сейчас он собирается крупноузловым методом), во втором полугодии – нового кроссовера Kuga. В Елабуге также собираются минивэны S-Max и Galaxy. Завод Ford Sollers в Набережных Челнах модернизируется, открытие планируется на 2014 год, но модельный ряд не раскрывается.

Мощность завода Ford Sollers в Ленинградской области – 125 тысяч машин. «Мы планируем ее увеличить в ближайшие годы, но незначительно – больше физически невозможно», – говорил Каннис. Сейчас там выпускаются легковые Focus, а в конце января – начале февраля будет возобновлено производство Mondeo, сказал С.Кириллов. Их выпуск приостанавливался из-за пересмотра каналов поставки комплектующих, напоминает он. В прошлом году в России было продано около 15 тысяч Mondeo – в основном местной сборки. В 2013 году объемы производства и продаж этой модели планируется сохранить на уровне 2012 года, сказал С.Кириллов.